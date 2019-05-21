Survivor'a Gelecek Eski Yarışmacıların İsimleri Belli Oldu
Her geçen gün mücadelenin kızıştığı Survivor'a eski yarışmacılar geri dönüyor. Acun Ilıcalı, sevenlerinin heyecanla beklediği isimleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili sürprizi açıkladı. Survivor'da eskiler yeniler oyunlarının yapılacağını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş unutulmaz eski yarışmacıların isimlerini açıkladı.
SÜRPRİZ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ VERMEMİŞTİ
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarının Dominik'e geleceğini belirtmiş, eski ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunları oynanacağını ifade etmişti. Ilıcalı, yarışmaya geri dönecek isimlerle ilgili bir bilgi vermemişti.
SURVİVOR'DA ESKİLER VE YENİLER YARIŞACAK
Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak. Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor" diyerek izleyenleri heyecanlandırdı.
İSİMLERİ AÇIKLADI
Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, milyonların heyecanla beklediği isimleri tek tek açıkladı.
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YILMAZ MORGÜL GELMEZSE İZLEMEM BU PROGRAMI.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırFAST FOOD: Mustafa topaloğlu nu unutmayalım:)Yayından Kaldır
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iyice dibe vurdu program bu yılCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Taner tolga Tarlacıyı istiyoruz işte o zamn neşesi gelir :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şu adamları ıstıop ıstıp önümüze koyacağına adam akllı yeni yarşmacı seçseydin keşke. hakan hele yeter artık ya adem de gereksiz artık damla da atakan ve ogeday dışındakiler gereksiz benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır