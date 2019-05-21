Survivor'a Gelecek Eski Yarışmacıların İsimleri Belli Oldu

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili sürprizi açıkladı. Survivor'da eskiler yeniler oyunlarının yapılacağını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş unutulmaz eski yarışmacıların isimlerini açıkladı.

SÜRPRİZ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ VERMEMİŞTİ

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarının Dominik'e geleceğini belirtmiş, eski ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunları oynanacağını ifade etmişti. Ilıcalı, yarışmaya geri dönecek isimlerle ilgili bir bilgi vermemişti.

SURVİVOR'DA ESKİLER VE YENİLER YARIŞACAK

Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak. Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor" diyerek izleyenleri heyecanlandırdı.

İSİMLERİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, milyonların heyecanla beklediği isimleri tek tek açıkladı.