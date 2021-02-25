Survivor 35. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 34. bölüm full izle! Survivor'da kim elendi?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu yaptığı Survivor sms 1.'si kim? Survivor 35. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 34. bölüm full izle! Survivor'da kim elendi? Survivor yeni bölüm fragmanı!

Haftanın 5 günü yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanı ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Survivor 35. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 34. bölüm full izle! Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM?

Ünlüler takımında en çok SMS oyu alan Batuhan oldu. Batuhan, geçen hafta da SMS birincisi olmuştu. SMS birincisi Batuhan, İlayda'nın ismini verdi. Böylelikle eleme İlayda, Yiğit ve Çağrı arasında gerçekleşmiş oldu. Yapılan oylamada en az oyu alan Yiğit, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

SURVIVOR 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!