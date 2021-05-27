Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler, yani kırmızı takım ve mavi takım makarna ve kola için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 27 Mayıs Perşembe ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler (kırmızı takım) ve gönüllüler (mavi takım) tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 27 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise makarna ve kola, exxel oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün makarna ve kola için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda makarna ve kola verilecek! Peki, Survivor 27Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor makarna ve kolayı kim kazandı?

27 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 27 Mayıs Perşembe ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Mavi takımın üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Mavi takım 1-0 önde.

Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Mavi takım 3-1 önde.

Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Mavi takım 5-2 önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 2-5 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu mavi takım kazandı.

27 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 27 Mayıs ödülü dominos pizzadan makarnos oldu. 5 olan tadım hakkından faydalanacak. Yemeğin yanında kola verilecek. Ek olarak kazanan takım Exxen'de program izleyebilecek.

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Survivor 27 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne? - Haberler
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