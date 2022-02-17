Survivor 25. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?

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SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi sms oylamasına kaldı. Birazdan bu 4 isimden biri elenecek.

Survivor'da bu hafta elenen isim Ezgi oldu.

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 1 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - kazandı ve genel skorda 2 - 0 üstünlüğü yakalayarak ödül oyununun kazanan tarafı oldular.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 1 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 8 - 0 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen patates kızartmaları oldu.



SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Evrim

Atakan

Aşkım

Ezgi

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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