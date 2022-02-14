Survivor 23. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?

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Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynandı Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 2 ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler 8 - 1 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 8 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:

Ünlüler takımı

Sema: 38

Adem: 22

Gönüllüler takımı

Berkan: 25

Sude: 21

Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.

Aşkım: 8

Barış: 4

3. eleme adayı Aşkım oldu.

Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Evrim

Atakan

Aşkım

Ezgi

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