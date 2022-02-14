Survivor 23. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?
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Survivor son bölüm yayınlandı! TV8 Survivor 23. bölüm izleyemeyenler Survivor son bölüm izle! TV8 Survivor 20. bölüm izle! Survivor son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak haberimizde...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Survivor yarışma programı 23. bölümü yayınlandı. Survivor son bölüm yayınlandı! TV8 Survivor 23. bölüm izleyemeyenler Survivor son bölüm izle! TV8 Survivor 23. bölüm izle! Survivor son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynandı Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 2 ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler 8 - 1 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Kadınlar Mücadelesi:
Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlüler 1 - 8 Gönüllüler
En İyiler Mücadelesi:
Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler
Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:
Ünlüler takımı
Sema: 38
Adem: 22
Gönüllüler takımı
Berkan: 25
Sude: 21
Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.
Aşkım: 8
Barış: 4
- 3. eleme adayı Aşkım oldu.
- Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.
- Evrim
- Atakan
- Aşkım
- Ezgi
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz