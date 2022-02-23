Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor All Star birleşme partisinde kimler olacak? Birleşme partisi tarihi açıklandı mı?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor birleşme partisi Mart'ın son haftasında yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı birleşme partisi heyecanla bekleniyor. Peki Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Tam tarihi belli oldu mu? Survivor 2022 birleşme partisi tarihi açıklandı mı? Mart ayının kaçında yapılacak?

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Birleşme partisine toplam 22 yarışmacı katılacak. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi birleşme partisine katılacaktır. Bugünden sonra 3 haftada toplam 6 kişi adaya veda edecek ve geriye 22 yarışmacı kalmış olacak. Birleşme partisi Mart ayının son haftasında yapılacak. Fakat tam tarih verilmedi. Bazı tahminlere göre 26-27 Mart 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde yani Mart'ın son hafta sonu gerçekleşebilir denildi.

SURVİVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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