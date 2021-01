Survivor 2021 Meryem Kasap kimdir? Survivor Ünlüler takımı Meryem Kasap kaç yaşında, nereli? Meryem Kasap Instagram hesabı ne?

SURVİVOR 2021 MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap Doğum Tarihi: 1.05.1992

Meryem Kasap Doğum Yeri: Trabzon

Meryem Kasap Spor Dalı: Atletizm

Meryem Kasap Kaç Yaşında: 28

1992 yılında doğan millî sporcu Meryem Kasap, 28 yaşındadır. Sporcu kimliği sayesinde her an spor yapmayı seven milli sporcu, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı seviyor. Meryem Kasap, ayrıca doğayla iç içe olmaktan da zevk alıyor.

Meryem Kasap kendisini şu şekilde ifade ediyor;

Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayis 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı an da yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor da iz birakanlardan olacağım.

SURVİVOR MERYEM KASAP INSTAGRAM HESABI NE?

