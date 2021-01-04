Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? Survivor Ünlüler takımı Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Melis Sezer, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Melis Sezer hakkında, Survivor Ünlüler takımı Melis Sezer kaç yaşında, nereli, Melis Sezer Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Melis Sezer kimdir, gibi sorular soruluyor.
Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Ünlüler takımında yer alan Melis Sezer, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? Survivor Ünlüler takımı Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Melis Sezer kimdir?
SURVİVOR 2021 MELİS SEZER KİMDİR?
Doğum tarihi: 2 Haziran 1993
Kaç yaşında: 27yaşında
Nereli: İzmir
Boy: 1,68 m
Melis Sezer (2 Haziran 1993, İzmir), Türk millî tenisçi. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.
Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.
SURVİVOR MELİS SEZER INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Meryem Kasap "melissezer__" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: