Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı, gönüllüler takımındaki yarışmacılarla birbirine giriyor

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 11. bölümünde Cemal Hünal sakatlığından dolayı yarışmadan ayrılıyor. Dokunulmazlık oyununda ise ünlülerden Çağrı Atakan ile gönüllülerden Dora, Poyraz ve Baran birbirine giriyor. Öfkeden çılgına dönen Çağrı'yı takım arkadaşları bile durdurmakta zorlanıyor.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021, bu akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir veda ve bir kavganın yer aldığı 11. yeni bölüm fragmanında Cemal Hünal'ın vedasında duygusal anlar yaşanacak.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADADAN UĞURLANDI

Sakatlığı nedeniyle Doktor Metin Kuş'un raporuyla yarışmadan diskalifiye olan Cemal Hünal, ünlüler kampında takım arkadaşlarına son defa veda ederken, Öykü Çelik de gözyaşlarını tutamıyor.

ÇAĞRI ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNÜYOR

Survivor'da takımlar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Ödül oyununda Dora ile Çağrı Atakan arasında başlayan gerilim, dokunulmazlık oyununda ise tavan yapacak. Öfkeden deliye dönen ünlülerden Çağrı, tartışmaya gönüllülerden Poyraz ve Baran'ın da dahil olmasıyla adeta sinir krizi geçiriyor. Yarışmacıların üzerine koşmaya çalışan Çağrı'yı takım arkadaşlarından Çağrı, İsmail ve Hayrettin durdurmaya çalışıyor.