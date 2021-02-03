Survivor 2021'den elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı ada konseyindeki oylamalarda iki eleme adayını belirlemişti. Survivor dün akşam ekrana gelen 19. bölümünde SMS oylaması sıralaması açıklandı ve birinci olan isim son eleme adayını da belirledi.

4. KEZ SMS BİRİNCİSİ OLDU

Survivor'ın dördüncü haftasındaki dokunulmazlık oyunlarında ünlüler takımı üstünlük sağladı. Gönüllüler takımından bir kişi veda edeceği ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, haftanın SMS birincilerini de açıkladı. Eleme adayı olarak ismi yazılan Poyraz, dün akşam açıklanan SMS sonuçlarıyla birinci oldu. Poyraz'ın 4 haftadır birinci olduğunu açıklayan Ilıcalı, haftanın ikinci en çok oyu alan isminin Dora olduğunu söyledi.

Dora

ELEME ADAYLIĞI DÜŞTÜ

Survivor Türkiye'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kaybetmişti. Gönüllülerde yapılan oylamalar sonucunda ilk eleme adayı Duygu, ikinci eleme adayı Poyraz olmuştu. Ancak SMS oylamasında birinci olan Poyraz'ın eleme adaylığı düştü.

SURVIVOR MACERASI KISA SÜRDÜ

Gönüllülerde SMS birincisi olan Poyraz, 3. eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi. SMS ikincisi olan Dora ise son aday olarak Reşat'ı belirledi. Böylece bu haftanın elem adayları Reşat, Duygu ve Ayşe oldu. Survivor 2021'de eleme kalan Reşat, Duygu ve Ayşe arasında en az oyu alarak hayallerine veda eden isim yarışmaya 18 Ocak'ta dahil olan Duygu Serap Salman oldu.

Duygu Serap Salman

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Personel trainer olarak çalışan Salman, Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilendi. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan. Bunun yanı sıra dansa ayrı bir ilgisi olan Salman'ın sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi var.