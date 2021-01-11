Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı! İlk eleme adayı belli oldu
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Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı! İlk eleme adayı belli oldu

11.01.2021 07:30 | Son Güncelleme: 11.01.2021 07:35
Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı! İlk eleme adayı belli oldu

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'dan elenen ilk yarışmacı olmak istemeyen yarışmacılar, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Kaybeden takımla yapılan ilk konseyde ise eleme adayı belli oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021 sezona hızlı bir giriş yaptı. Survivor 2021'in ikinci gününde ünlüler ve gönüllüler takımları özel olarak hazırlanan havuzlu bir parkurda dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti.

AVANTAJ OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar, seçme avantajı için bayrak yarışı yaptı. Bu oyunda takımlar üç erkek üç kadın yarışmacı belirledi. Dokunulmazlık oyunu seçme avantajını kazanan ünlüler takımı yarışmacıları, karşı takımdan kimlerle yarışmak istediklerini açıkladı. Zorlu parkurda 5 kadın ve 5 erkek yarışmacı mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDILAR

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda gönüllüler takımı yarışı kazanmak için elinden geleni yaptı. Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise 10-7'lik skorla ünlüler oldu.

Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı! İlk eleme adayı belli oldu

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları için SMS oylaması da yapıldı. Yapılan oylamada takım arkadaşları tarafından Dora ve Sena'nın isimleri yazıldı. Dora'ya 4 çıkarken, 6 oy alan Sena Survivor 2021'deki ilk eleme adayı oldu.

Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı! İlk eleme adayı belli oldu
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