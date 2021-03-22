Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor birleşme partisi tarihi açıklandı mı?

Survivor 2021 birleşme partisine az bir süre kala izleyiciler tam tarihine ne zaman olduğunu merak ediyor. Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi açıklandı mı? Survivor 2021 birleşme partisine kimler katılacak? Hangi ünlü isimler yer alacak?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor birleşme partisi önümüzdeki hafta yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı birleşme partisi heyecanla bekleniyor. Peki Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Tam tarihi belli oldu mu? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi açıklandı mı? Mart ayının kaçında yapılacak?

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2021?

Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra programında birleşme partisinin 27-28 Mart gibi olabileceğini söyledi. Yani birleşme partisi büyük bir ihtimalle, bir aksilik olmazsa 27-28 Mart Cumartesi ve Pazar günü ekranlara gelebilir. Yine de net tarihi belli değil. Önümüzdeki günlerde birleşme partisinin kesin tarihinin açıklanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.

2021 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜLER KATILACAK?

Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı detayları vermeye başladı. Daha önceki konseyde geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın dj olarak partiye geleceğini söyleyen Ilıcalı yeni detayları da son konseyde verdi.

Yarışmacılara yarın hangi ünlü ismin birleşme partisine katılacağını açıklayacağını ifade eden Ilıcalı, seyircilerin ise bugün Instagram hesabından bu kişiyi öğrenebileceğini belirtti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini duyurdu. Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."