Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Survivor 2020'de, 4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu.

Eleme gecesi öncesinde Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde ödül mücadelesi yaşandı. Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın büyük ödül oyununu kazanmak için zorlu anlar yaşadığı oyunu bu hafta 10'a 8'lik skorla gönüllüler kazandı. Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı safarinin ve masaj ödülünün tadını çıkardı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Yarışmanın önceki bölümlerinde Survivor eleme adayları belli oldu. Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu. Geçen hafta da oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.

4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan oldu.

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.