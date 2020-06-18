Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu?
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Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu?

Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor 2020, dün akşam ekrana gelen yeni bölümü ile heyecanlı anlar yaşattı. Anlat Bakalım oyunu ile izleyiciler keyifli anlar yaşarken bölümü izleyemeyenler Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı ve Survivor toplu oylamada ne oldu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu?
18.06.2020 08:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:17

Survivor 2020 yeni bölümde ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynandı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yarışmada yarışmacılar ve izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı. Oyun sonrasında ise toplu oylama konseyi gerçekleştirildi. Peki, Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu? İşte detaylar…

SURVİVOR'DA ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

17 Haziran akşamı ekrana gelen Survivor 2020'de Anlat Bakalım oyununda yarışmacılara ünlü isimler eşlik etti. Anlat Bakalım'da eş olan çiftler:

Nisa-Enis Arıkan,

Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu?

Berkan-Bensu Soral,

Cemal Can-Demet Özdemir,

Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu?

Barış-Furkan Korkmaz,

Elif-Haluk Levent,

Sercan-Eser Yenenler,

Evrim-Mustafa Ceceli

Yasin-Danilo Zanna oldu.

Anlat Bakalım'ı Barış–Furkan Korkmaz ikilisi 17 kelimeyi bilerek birinci oldu.

SURVİVOR TOPLU OYLAMADA NE OLDU?

Acun Ilıcalı'nın daha önce açıkladığı toplu oylama dün akşam yeni bölümde gerçekleşti. Oylama konseyinde SMS'lerin gün boyu süreceğini açıklayan Ilıcalı, elemenin de oylama üzerinden yapılacağını ve son 4'e kadar oylama olmayacağını ifade etti.

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