Survivor 2019'un finaline kalan Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında finale adını yazdıran Yusuf Karakaya, ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmayı başardı. Kick Boks yapan Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf Karakaya maçları ve daha fazlası haberimizde.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

Survivor'un başarılı yarışmacılarından Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşı sayesinde kick boks ile tanıştı. Ailesi karşı çıksa da Antalya'ya giderek hayalindeki spora başladı. Yoğun çalışmaları sonucu ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı elde etti.

TAYLAND'DA ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

Yusuf Karakaya, 18-19 yaşlarında bu işi profesyonel olarak yapmak için Tayland'a gitti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu ve yine Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıkarak nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördü ve 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. En büyük hedefi UFC'de şampiyon olabilmek.