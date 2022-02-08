Survivor 19. bölüm fragmanı izle: 8 Şubat Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı izle! Survivor All Star yeni bölümde neler olacak?

Survivor All Star 2022 18. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 8 Şubat 2022 Survivor All Star 2022 19. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 19. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 19. bölüm henüz fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. Fragmanda haftanın ilk ödül oyununun yer alması bekleniyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 19. bölümü 8 Şubat Salı 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 7 Şubat Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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