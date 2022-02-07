Survivor 18. bölüm fragmanı izle: 7 Şubat Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı izle! Survivor All Star yeni bölümde neler olacak?
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Survivor 16. bölüm fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 7 Şubat Survivor All Star 2022 16. bölüm fragmanı izle! 7 Şubat 2022 Survivor All Star 2022 16. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 18. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 7 Şubat 2022 Survivor All Star 2022 186. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı için yapılan konsey gösterildi. Bol çekişmeli ve Adem'in çıldırdığı bir bölüm izleyenleri bekliyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 18. bölümü 7 Şubat Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni bölümüyle 7 Şubat Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz