Survivor 14 Şubat eleme aday kim oldu? Ada Konseyi'nde eleme adayı kim çıktı? 1. ve 2. eleme adayları kim?

Survivor 14 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bu sonuca göre Ünlüler Ada Konseyi'nde 2. eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Bugün eleme olacak mı?