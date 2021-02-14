Survivor 14 Şubat eleme aday kim oldu? Ada Konseyi'nde eleme adayı kim çıktı? 1. ve 2. eleme adayları kim?
Survivor 14 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bu sonuca göre Ünlüler Ada Konseyi'nde 2. eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Bugün eleme olacak mı?
Survivor dokunulmazlık oyununun ardından Ada Konseyi'nde 2. eleme adayı kim olacak o belirleniyor. Ünlüler bu hafta 2 dokunulmazlığı da kaybetmişti. Bu sonuca göre Ünlüler takımından 2 eleme adayı çıkacak. Peki, Survivor 14 Şubat Pazar eleme adayı kim oldu? İkinci eleme adayı kim?
SURVİVOR 14 ŞUBAT PAZAR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ada Konseyi devam ediyor. Henüz oylama bitmedi. Sonuçlandığında açıklayacağız.
Yapılan oylamada ikinci eleme adayı Çağrı olmuş oldu.
13 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetmişti. 1. eleme adayı Ünlüler takımından çıktı. Birinci eleme adayı Ünlüler takımında Doğan olmuştu.
İkinci gitme adayı Çağrı oldu.