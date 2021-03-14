Survivor 14 Mart Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 14 Mart Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 14 Mart Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 14 Mart Pazar Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor bu hafta 14 Mart Pazar günü 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma devam ediyor. Sonuçlandığında detayları paylaşacağız.

İlk sayıyı Gönüllüler aldı. Gönüllüler 1-0 önde.

Ünlüler 4-2 öne geçti.

Şuanda skor 4-4. Dokunulmazlık oyunu 4-4 eşitlikle devam ediyor.

14 MART PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Avantaj oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Dokunulmazlık şuanda 4-4 beraberlikle devam ediyor. Bittiğinde sonucu yazacağız.

ÜNLÜLER 4 - 4 GÖNÜLLÜLER

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununda Gönüllüler kazandı ve seçme hakkı onların oldu.