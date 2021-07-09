Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti
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Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti

Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Aycan Yanaç, estetik yaptırdı. Milli sporcunun estetikli hali sevenlerini ikiye böldü. İşte o kareler...

Survivor 2020 yarışmasıyla ismini Türkiye'ye duyuran milli sporcu Aycan Yanaç da estetik yaptıran isimler arasına katıldı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel ismin, çenesindeki sivrilik dikkat çekti.

Aycan Yanaç'ın çene estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. Bazı hayranları, "Çene estetiği mi? Olmamış ya?", "Ne yaptın kendine Aycan?" şeklinde yorumlarda bulunurken, bazıları ise çok yakıştığını ifade etti.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor'da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti
Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti
Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti
Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti
Survivor'un sevilen ismi estetik yaptırdı! Son hali şoke etti

Kaynak: Snob Magazin

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