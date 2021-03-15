Sürüklenen teknedeki 3 kişi, kıyı emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
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Sürüklenen teknedeki 3 kişi, kıyı emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

15.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:08
Sürüklenen teknedeki 3 kişi, kıyı emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı; tekne limana çekildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı; tekne limana çekildi.

Fethiye Boncuklu Koyu açıklarında, dün öğle saatlerinde makine arızası meydana gelen 8.5 metre boyundaki 'KŞEN 48' isimli tekne sürüklenmeye başladı. İçinde 3 kişi bulunan teknenin kaptanı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, yönlendirildi. Ekipler, Boncuklu Koyu açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardı. Tekne yedekleyerek Fethiye Limanı'na çekildi.


Sürüklenen teknedeki 3 kişi, kıyı emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
Sürüklenen teknedeki 3 kişi, kıyı emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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