Sürüklenen teknedeki 3 kişi, kıyı emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı; tekne limana çekildi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı; tekne limana çekildi.
Fethiye Boncuklu Koyu açıklarında, dün öğle saatlerinde makine arızası meydana gelen 8.5 metre boyundaki 'KŞEN 48' isimli tekne sürüklenmeye başladı. İçinde 3 kişi bulunan teknenin kaptanı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, yönlendirildi. Ekipler, Boncuklu Koyu açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardı. Tekne yedekleyerek Fethiye Limanı'na çekildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ