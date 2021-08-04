Sürücüsünün polisten kaçtığı çekici otomobille çarpıştı: 3 yaralı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde sürücüsünün polisten kaçarken otoyolda ters yöne girdiği çekici, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde sürücüsünün polisten kaçarken otoyolda ters yöne girdiği çekici, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir-Çeşme otoyolu, Güzelbahçe'ye dönüş virajında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 UEK 97 plakalı çekici, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Güzelbahçe dönüş virajına ters yönden giren çekici, Osman Gedik (57) yönetimindeki 06 DL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, çekici sürücüsü ve yanındaki kişi kaçtı. Yaralanan otomobil sürücüsü Gedik ile yanındaki Mahizer Gedik (55), çağırılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YARALI BULUNDUPolis, olayın ardından kaçan çekici sürücüsü ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, sürücünün yanındaki Ekrem Mert K.'yi (25) bir akaryakıt istasyonunda yaralı olarak buldu. Ekrem Mert K., Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çekici sürücüsünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık