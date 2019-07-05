Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özdemir idaresindeki 37 KE 817 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçta bulunan S.Ö. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA