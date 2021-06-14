Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Mustafa Eray Durak yönetimindeki 55 AVG 76 plakalı otomobil Kızıltepe köyü kavşağında yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Bölgede devriye attıkları sırada kazayı gören trafik polisleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin yaralı sürücü Mustafa Eray Durak ve araçta bulunan Gülderen Durak ve Sezai Durak ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülderen Durak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere

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