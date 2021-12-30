Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı - Haberler
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarptı.

ANKARA (İHA) - Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarptı. Kazada, araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Bayram Çatak idaresindeki 35 LN 052 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolda savrularak yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan yolcu Şerife Çatak (51), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çatak, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri

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