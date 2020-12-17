Yavru köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı
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Yavru köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

17.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:10

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir ticari taksi şoförü, sokakta oturan yavru köpeği aracı ile ezdikten sonra arkasına bile bakmadan gitti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir ticari taksi şoförü, sokakta oturan yavru köpeği aracı ile ezdikten sonra arkasına bile bakmadan gitti. Köpeğin çığlıkları yürek burktu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çiğli ilçesinde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 FY 468 plakalı taksi sürücüsü, seyir halindeyken yolda oturan yavru köpeğin üstünden aracı ile geçti. Taksinin üzerinden geçtiği zavallı köpek acı içinde çığlıklar attı. Yavru köpeği ezen ticari taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Öte yandan yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ticari taksinin sokağı döndükten sonra köpeği ezdiği, taksinin altında kalan köpeğin acı içinde kıvranması, diğer köpeklerin taksiye havlayarak tepki göstermeleri ve aracın sokaktan ilerlediği görüldü. - İZMİR

Yavru köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı
Yavru köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR BARIŞ

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