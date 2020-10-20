Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
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Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar

20.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:53
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar

SİVAS'ta cadde üzerinde sürücülerden topladıkları paraları refüjde bulunan naylon brandanın altına saklayan dilenciler polise yakalandı.

SİVAS'ta cadde üzerinde sürücülerden topladıkları paraları refüjde bulunan naylon brandanın altına saklayan dilenciler polise yakalandı. Sakladıkları paralarla birlikte polis merkezine götürülen dilencilere işlem yapıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında yaşandı. Kavşak üzerinde bir grup dilenci, sürücülerin kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçlardan para istemeye başladı. Yanlarında çocukları da bulunan dilenciler dakikalarca bu şekilde devam etti. Araçları tek tek gezen dilenciler topladıkları paraları ise kavşak ortasındaki refüje saklarken görüldü. Polis veya zabıta baskınında üzerlerinde para çıkmaması için böyle bir yönteme başvurdukları değerlendirilen dilencilerin yöntemi görenleri şaşırttı.Bir süre bölgede para topladıktan sonra uzaklaşmaya çalışan dilenciler, polis engeline takıldı. İhbar üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakalayan polis ekipleri refüjdeki naylon brandayı kaldırıp kontrol etti. Brandanın altından poşet ve sigara paketlerine konulmuş madeni ve kağıt paralar çıktı. Dilenciler, yaklaşık 200 TL olduğu öğrenilen para ile birlikte işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Sivas
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 16:53:40. #1.14#
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