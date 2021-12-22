Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ZONGULDAK (İHA) - Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmezken sürücüler uzun süre yollarda bekledi.

Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken polis, jandarma trafik ekipleri yollarda sürücülere yardımcı olmak için seferber oldu. Sapça mevkiinde tır yan dönerken kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışının yaşandığı Sapça bölgesinde bir kişiye araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan vatandaş için bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede trafik kontrolünü sağlayan trafik ekipleri sürücülere sık sık uyarılarda bulundu.

Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title