ZONGULDAK (İHA) - Sürücüler yolda kaldı, ekipler seferber oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmezken sürücüler uzun süre yollarda bekledi.

Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken polis, jandarma trafik ekipleri yollarda sürücülere yardımcı olmak için seferber oldu. Sapça mevkiinde tır yan dönerken kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışının yaşandığı Sapça bölgesinde bir kişiye araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan vatandaş için bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede trafik kontrolünü sağlayan trafik ekipleri sürücülere sık sık uyarılarda bulundu.