Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Jandarmanın helikopterli denetimde 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza yazıldı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ile yapılan trafik uygulamasında 21 araç sürücüsüne 8 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarmanın helikopterli denetimde 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza yazıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ile yapılan trafik uygulamasında 21 araç sürücüsüne 8 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri tarafından 'Helikopter Destekli Trafik Denetimi' gerçekleştirildi. Havadan yapılan trafik denetiminde, seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayan 21 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu

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