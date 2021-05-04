Sürücü kursları açık mı?

Tam kapanma sürecinin başlaması ise vatandaşlar sosyal hayata dair çeşitli konuları araştırmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de sürücü kursları açık mı, konusu oldu. Peki, sürücü kursları açık mı?

Ramazan bayramı sonrasına kadar devam edecek olan tam kapanma döneminde Sürücü kursları açık mı, konusu en çok merak edile konulardan oldu. Peki, Sürücü kursları açık mı? İşte, detaylar…

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede sürücü kurslarıyla ilgili bir bilgi yer almıyor. Konuya ilişkin ilgili makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Tam kapanma kapsamındaki yasaktan muaf meslekler grubuna sürücü kursları girmiyor. Bu nedenle sürücü kurslarının yasakta kapalı olması ve yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

TAM KAPANMADA NERELER AÇIK?

Genelgede özellikle taşra teşkilatlarından gelen yoğun talepler üzerine uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla talep konusu iş ve işlemlere yönelik şu bilgilere yer verildi:

"1 - Bakanlık makamının 14.04.2021 tarih ve 1555 sayılı yazılarının birinci maddesinde düzenleme altına alınan esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerimizce (merkezde birim amirleri, bağlı ve ilgili kurumlarda en üst kurum amiri, İl Sağlık Müdürleri, İlçe Sağlık Müdürleri/Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ve başhekimler) riayet edilerek tam kapanma döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilecektir.

2- Sağlık tesislerimizde bulunan kreşler, çalışanlarımızın mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacaktır.

3- İhtiyaç halinde aşağıdaki konular ve sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulacaktır.

4- Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan çalışanlarımız için 5., 6. ve 7. maddedeki tedbirlerin uygulanmasına gayret edilecektir.

5- Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret edilecektir.

6- Tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacaktır.

7- Bu süreçte yukarıdaki 5. ve 6. maddede belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacaktır.

8- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27.04.2021 tarihinde 17665 sayı ile yayımlanan yazı çerçevesinde idari izinli sayılan tüm Bakanlığımız çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış olan mutat uygulamalara riayet edilecektir."