Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum il merkezi'nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu e-sınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe'de de yapılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Elektronik Sınav Merkezi'nin Sungurlu İlçemizde açılması ile birlikte ilk sınav bugün yapıldı. E-sınav ile yapılan tüm sınavlar bundan sonra ilçemizde yapılacak. Sungurlu'ya hayırlı olsun" dedi.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, bugün 18.00 ve 19.15 saatleri arasında iki oturum şeklinde sıvana girecekler. - ÇORUM