14.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:21

Sürü filmi oyuncuları, filmin çekildiği yeri 41 yıl sonra ziyaret etti

SİİRT - Siirt'te gerçekleştirilen 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında kente gelen sanatçı ve film yönetmenleri, Pervari İlçesini ziyaret ederek, 1978 yılında Yılmaz Güney'in çektiği Sürü filminde kullanılan mekanları ziyaret edip o filmde rol alan Pervarililerle görüştü. Sanatçılar Pervarilerle birlikte Sürü filmini tekrar izledi.

Aralarında Yılmaz Güneyin eşi Fatoş Güney, Sürü filminde rol alan Levent İnanır, Kurtlar Vadisin'in Zülfikar ağası Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü'nün bulunduğu grup, Pervari Kaymakam Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Tayyar Özcan tarafından karşılandı. İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Pervari ilçesinin devlet-millet kucaklaşmasının yaşandığı huzur dolu şirin bir ilçe olduğunu belirterek, eğitim, sanat, kültür projelerine büyük bir önem verdiklerini belirtti.

Filmde oynayanlar o günleri anlattı

Sanatçılar daha sonra filmin bir sahnesinde kullanılan Çınaraltı'na geçti. Burada filmde rol alan sanatçı Levent İnanır ile Pervarili Galip Eren filmle ilgili anılarını anlattı. 41 yıl önce Sürü filminin çekildiği mekanı gezmekten mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, "Sürü filmi dünyada uluslararası 10 ödül almış bir filmdir. Fakat Türkiye'de yeteri kadar gösterilemedi. Umarım bu etkinlik Yılmaz Güney'in filmlerinin televizyonlarda gösterilmesini sağlar" dedi.

Ziyaretlerin ardından gelen grup, Pervaliler ile birlikte Sürü filmini izledi. Grup daha sonra Kaymakam Aydemir ve Başkan Özcan tarafından uğurlanarak ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA