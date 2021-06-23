Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları
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Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları

Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir ilişki yaşamaya başladı.

Kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir ilişki yaşamaya başladı.

Berrak Tüzünataç'la ilişkisi kısa süren oyuncu, aşkı yine bir meslektaşında buldu. Gülcan Arslan'la aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.

ÖPMEYE DOYAMADI

Fethiye'deki bir kamp alanında dostları Demet Evgar-Levent Babataş ve Kaan Yıldırım'la tatil yapan aşıklar önceki gün ilk kez birlikte objektife takıldı. İskelede sevgilisi Gülcan Arslan'ı öpmeye doyamayan Uraz Kaygılaroğlu denizde de aşka geldi. 

Kaynak: Hürriyet

Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
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