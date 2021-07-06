Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
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Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)

Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | Güncel

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GİDİYORLARHatay'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ailesi veya yakınları ile geçirmek için Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi.

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GİDİYORLAR

Hatay'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ailesi veya yakınları ile geçirmek için Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiş yapan Suriyeliler, 5-18 Temmuz tarihleri arasında başta İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile diğer şehirlere giderek yakınları ile bayramlaşacak.

KONTROLDEN GEÇİYORLARSınırdan geçiş yapan Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. 2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine bayramlaşma için giderken, 2020 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında Suriyelilerin gidişleri durdurulmuştu.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), -

Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)
Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu

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