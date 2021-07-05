Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı
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Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı

Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan randevu ile geçişlere başladı.

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan randevu ile geçişlere başladı.

Bayramda ülkelerinde olmak isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne kayıt yaptırdı. Başvuruların alınmasının ardından geçiş izni verilen Suriyeliler, randevu doğrultusunda ülkelerine gitmeye başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden başvuru yapan Suriyeliler, bu sabahtan itibaren Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak, ülkelerine geçmeye başladı. Geçişlerin 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.


Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı
Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı
Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı
Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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