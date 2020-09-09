Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor
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Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Suriye'nin Cerablus bölgesinde bulunan kız ve erkek yetimhanesi, savaş mağduru çocuklara hem ev hem de okul oldu.

Suriyeli yetimlerin yüzü gülüyor
09.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:20

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Suriye'nin Cerablus bölgesinde bulunan kız ve erkek yetimhanesi, savaş mağduru çocuklara hem ev hem de okul oldu.

Suriye'de iç savaş sebebiyle insanlar evlerinden ve işlerinden olurken, çocuklar da oyun ve eğitim hayatlarından uzak kaldı. İHH İnsanı Yardım Vakfı Kilis Lojistik Ofisi, savaş nedeniyle anne ve babasını kaybeden çocuklara "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganı ile el uzattı. Cerablus'ta bulunan yetimhane, yetimlere hem okul hem de ev oldu. Eğitim ve sporun yanı sıra psikolojik danışmanlık hizmeti de verilen Cerablus yetimhanesi, çocukların rehabilite olmasında büyük rol oynuyor.

Yetimhanedeki öğrencilerden Halepli Hüseyin, "İHH burada bize eğitim veriyor. Bizim her ihtiyacımızı karşılıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'na çok teşekkür ederim" dedi.

Yetimlerin eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılama hususunda hassas davrandıklarını söyleyen yetimhane öğretmenlerinden Abduzzahir Fehd, çocukların rehabilite olabilmesi için desteklerinin devam edeceğini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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