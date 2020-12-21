Suriyeli ressam resimlerle kamptaki çocukların yüzünü güldürüyor
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Suriyeli ressam resimlerle kamptaki çocukların yüzünü güldürüyor

21.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:45
Suriyeli ressam resimlerle kamptaki çocukların yüzünü güldürüyor

Suriyeli sanatçı Amiral Aldan, İdlib'de bulunan kamplarda yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için çadırlara çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini çiziyor.

Suriyeli sanatçı Amiral Aldan, İdlib'de bulunan kamplarda yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için çadırlara çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini çiziyor.

Suriye'de üniversitede Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Amiral Al-Dany, kamplarda yaşayan çocukları ziyaret edip onları sevindiriyor. İdlib kırsalında ailesi ile yaşayan Al-Dany, farklı kampları ziyaret ederek televizyonları olmayan ve çizgi filim izlemeyi özleyen çocuklar için resim çiziyor. Al-Dany çizdiği resimlerle çocukların yaşadığı acı, zulüm ve kötü anıları unutturmak ve yüzlerini güldürebilmeyi amaçlıyor.

Çocuklar ise Al-Dany ile zaman geçirip çizim sırasında onu büyük hayranlıkla izliyor.

Amiral Al-Dany, "Çadırda yaşayan çocukların televizyonları yok, çizgi filmleri izleyemiyorlar. Bu nedenle çizgi filmlerin karakterlerini çadırlara çizmek çizme fikri geldi. Onlar mutlu olsun ve çizgi filim karakterlere yakın tanısınlar diye böyle bir girişimde bulundum. Farklı kamplara da gidiyorum. Çizim yapabilmek için zaman zaman renk bulamıyorum ya da pahalı oluyor" dedi. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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