Suriyeli öğrenciler de eğitim-öğretime başladı ŞANLIURFA'nın sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı Türkiye ile eş zamanlı olarak başladı.

ŞANLIURFA'nın sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı Türkiye ile eş zamanlı olarak başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Abyad ve Resulayn'da, 2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü nezaretinde yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıkları tamamlanan okullarda, öğrenciler ilk ders heyecanın yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapılan okullarına yeniden kavuşan öğrenciler, Suriye eğitim müfredatına uygun şekilde eğitim görüyor. Suriyeli öğretmenlerin görev yaptığı okullarda eğitim-öğretim, haftanın beş günü yarım dönem olarak veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK