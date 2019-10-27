Suriyeli Kürtler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

27.10.2019 12:30

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harakatı, terör örğütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen ve bir daha evlerine dönemeyen Suriyeli Kürtler ve Araplara umut oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı Suriyeli Kürtler de yakından izliyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle yurtlarından olan bölge halkı, harekat sonrası yerleşim yerlerine dönmek istiyor.

YPG/PKK ZULMÜNDEN KAÇTILAR

7 yıl önce Tel Abyad'tan kaçarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen Muhmmamed Çavşma, "Barış Pınarı Harekatı çok güzel bir operasyon, bizi vatanımızdan, evimizden, barkımızdan kovan YPG/PKK terör örgütünün kökünü kazıyıp evimize topraklarımıza döneceğimiz için mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir lider ve çok güzel bir insan" dedi.

(Bekir Şentürk/İHA)

Kaynak: İHA