Suriyeli Kanaat Önderleri Bülbülzade'nin iftarında buluştu

GAZİANTEP - Suriyeli kanaat önderleri ile yazarlar Bülbülzade Vakfı'nın iftarında bir araya geldi.

Bülbülzade Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Suriyeli kanaat önderleri yazarlar ile buluştu. Vakıf binasının avlusunda düzenlenen programda konuşan Bülbülzade Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Turgay Aldemir, sizlerin acıları yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Huzur için daha çok çaba verilmesi gerektiğini dile getiren Aldemir, "Sizin acınız bizim acımız, sizin kederiniz, bizim kederimiz, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sözlerimiz kulaklarımıza hitap eder ama gönlümüzdeki o kardeşilik ve muhabbetin aslında gönülden gönüle anlaştığımızı birbirimizi fark ettiğimizi birbirimizi sevdiğimizi canı gönülden biliyorum. Bilin ki biz, bu coğrafyanın halkları olarak sizleri seviyoruz ve sizlerin kardeşleriyiz. İnşallah hep beraber bu topraklarda yeniden barışın huzurun hayat bulması, çocuklarımızın ve bu topraklarda yaşayan tüm canlıların özgürce yaşayabileceği gelecek için şu sofranın etrafında bir araya geldiğimiz gibi daha çok çabalamamız gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA