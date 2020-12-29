Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı
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Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı

29.12.2020 07:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 07:37
Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı

İstanbul'da jandarma ekiplerinin çökerttiği Suriyeli hacker şebekesinden ele geçirilen paralar ortada kaldı. Aleyhlerine delil olmasından korkan şüpheliler, değeri 30 milyon lirayı bulan döviz ve altınları "Haberimiz yok, bizim değil" diyerek sahiplenmedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süren bir takibin ardından geçen hafta 13 kişilik Suriyeli bir 'hacker' şebekesini gözaltına aldı. Uluslararası çalışan şebeke yine uluslararası alanda forex ve borsa alanında faaliyet gösteren şirketleri hedef alıyordu.

GÜVENLİK ZAAFLARINI TESPİT EDEREK ALIM SATIM YAPIYORLAR

Organize bir şekilde sistemlere müdahale eden hackerlar güvenlik zaafını tespit ettikleri şirketlerin faaliyetlerini kilitliyor, kendilerince alım-satımlar yaparak saniyeler içinde yüz binlerce dolar haksız kazanç elde ediyor.

HESAPLARI TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLER ADINA AÇIYORLAR

Çete ayrıca sistemlerini kilitledikleri, şifrelerini ele geçirdikleri şirketlere şantaj yaparak da para alıyor. Şebeke üyeleri hesapları ise Türkiye'de 'geçici koruma' statüsündeki Suriyeli mülteciler adına açıyor.

JANDARMADAN KAÇAMADILAR

Son olarak Ürdün merkezli ve Londra borsasında hissesi olan bir şirketi hedef seçen çete, bu kez şirketin şikayeti üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube ekiplerinin takibine alındı. Telefonları dinlemeye alınan çete üyeleri bütün konuşmaları Arapça yaptıkları için anlaşılamayacağını düşünüyordu.

İSTANBUL DIŞINDA DA BAĞLANTILARI VAR

Suça konu olan eylemlerine dair konuşmalarını açıkça yapan şahıslar Arapça bilen jandarma personeli tarafından dinlendi ve konuşmaları deşifre edildi. Şebekenin İstanbul dışında Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki bağlantıları da tespit edilince düğmeye basıldı. Şebekenin başı olduğu değerlendirilen kişiyle birlikte toplam 13 kişi yakalandı.

DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin Kapalıçarşı'da kullandıkları bir ofisin de dahil olduğu tüm mekanlarda arama yapıldı. Aramalar kapsamında toplam değeri 30 milyon TL olan 1 milyon 850 bin Euro, 1 milyon 200 bin dolar ve yüklü miktarda altın ele geçirildi.

"PARADAN HABERİMİZ YOK"

Hürriyet'in haberine göre, Kapalıçarşı'daki ofiste gözaltına alınan şüpheliler, paraların aleyhlerinde delil olacağını, bu kadar paranın kaynağını açıklayamayacakları için "Ofisi sadece görüşmeler için kullanıyoruz, paradan haberimiz yok" diyerek paraları kabul etmediler.

PARA HAZİNEYE KALACAK

Uluslararası düzeyde bu suçlar işlendiği ve yabancı şirketler olduğu için diğer mağdurların da kimliğine ulaşılamadı. Talep eden mağdur olmadığı için paralar hazineye kalacak

Haber Yorumları (3)
GİHN: Almanya Yasalara aykırı davranan ve anayasaya uymayanları sınır dışı ediyor bizde edelim adam gibi olan kalsın ama olmayan gitsin ülkesine
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ARTVİNLİ: Şimdi aferin aldınız işte biraz misafir olduğunuz ülkemize böyle hayırlı işler yapın yiyip içip yatmakla olmaz biraz böyle yabancı hesaplara dalın yerlide olabilir ihale zenginleri, uyuşturucu kaçakçıları, tefeciler onların hesaplarınıda tokatlayın hazineye katkınız olsun
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BLACK JACK: helal olsun artvinli güzel yorum. .
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500
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