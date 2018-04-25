Suriyeli Gözü Yaşlı Betül'ün Yüzü Çanakkale'de Güldü

BÜLENT ERSÖZ - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılamadığı ve Çanakkale'ye gelemediği için ağlayan 11 yaşındaki Lazkiyeli Betül Mollamusa'nın, bu isteğinin yerine getirilmesiyle yüzü güldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen yürüşe katılmak üzere ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençler, Kocadere Kamp Alanı'nda toplandı.

25 Nisan'da kılınacak sabah namazının ardından 103 yıl önce atalarının yürüdüğü yolu takip ederek Conkbayırı'na ulaşacak 10 bin genç arasında Suriyeli Türkmenler, Filistin, Azerbaycan, Mısır, Sırbistan ve Gürcistan'dan gelen izciler de bulunuyor.

Suriyeli Türkmen grup arasında yer alamayan 11 yaşındaki Betül Mollamusa'nın Çanakkale'ye gelemediği için ağladığı videosunun Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı'ya ulaştırılmasıyla kız çocuğu isteğine kavuştu.

Gözyaşlarına hakim olamadığı video görüntüsünde, "Hasan liderim ben Türkmeneli kız izcilerinden Betül Mollamusa. Çanakkale'ye götürmüyorlar beni. Dedelerimin mezarlarını görmek istiyorum. Onların yürüdüğü yerden yürümek istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben de gitmek istiyorum Çanakkale'ye." diyen Mollamusa'nın gruptan ayrı olarak Çanakkale'ye getirildi.

Ailesiyle 6 yıl önce Lazkiye'den Hatay'a gelen Mollamusa, Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izci olmayı çok sevdiğini söyledi.

Çanakkale'ye gitmeyi çok istediğini ancak gruba seçilemediğini dile getiren Mollamusa, "Ayşegül liderimiz vasıtasıyla video görüntümü Federasyon Başkanımıza ilettik. Sağolsun otobüs yolladı ve onun sayesinde Çanakkale'ye geldim. Dedemin yürüdüğü yerden yürüdüm. Onların mezarlarını ziyaret ettim. Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kampta çok farklı bir hava olduğunu belirten Mollamusa, "Burada dedelerimiz halen yaşıyor gibi geliyor. İçimde büyük bir his var onları şimdi görecek gibi." ifadesini kullandı.

Suriye'deki savaşı anlatırken gözleri dolan Mollamusa, "Savaş çok kötü. Savaş keşke hiç olmasa. Keşke şimdi Lazkiye'de olsak. Savaş hiç güzel değil. İnşallah bir gün geldiğimiz topraklara geri döneriz. Bunu çok istiyorum." diye konuştu.