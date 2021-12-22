Suriyeli gencin öldürülmesi davasında polise indirimle 25 yıl hapis

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ADANA'da, yolda denetim yapıldığını görünce otomobille kaçan Suriyeli Ali El Hemdan'ı (18) 'dur' ihtarına uymaması üzerine araçtan inince göğsünden silahla vurarak, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru Fatih Karaca hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu Karaca'yı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse çarptırdı. Ceza, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü.

Olay, 27 Nisan 2020'de, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Suriye uyruklu Ali El Hemdan, hızınır artırdığı otomobiliyle kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, Hemdan'ı yakalamak için takibe başladı. Takip sırasında Ali El Hemdan, otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada 'dur' ihtarına uymayan Hemdan, polis memurlarından Fatih Karaca'nın tabancasıyla ateş etmesi sonucu göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali El Hemdan, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan polis memuru Fatih Karaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatih Karaca'ya 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, cezayı 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 25 yıla düşürdü. Mahkeme başkanı hakim ise sanık hakkında indirim uygulanmaması gerektiğini vurgulayarak, karara şerh koydu.