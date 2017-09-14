Suriyeli Çocuklara Futbol Turnuvası

Hatay İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) tarafından Suriyeli çocuklar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi.



Antakya Nazım Koka Stadı'ndaki turnuvaya, Hatay'ın çeşitli ilçelerinden 8 takım katıldı.



Yaşları 10 ile 17 arasında değişen çocuklar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce verilen formalarla çıktıkları maçta şampiyonluk için ter döktü.



Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi. Suriyeli çocuklar, sahada Türk bayrağı açarak, "Teşekkürler Türkiye" şeklinde sloganlar attı.



Vakfın turnuva organizatörü Özgür Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 100'ün üzerinde Suriyeli çocuğun katıldığını söyledi.



Turnuvayla savaş mağduru çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini anlatan Koç, "Çeşitli ilçelerden gelen Suriyeli çocuklar, heyecanlı ve eğlenceli bir turnuva geçirdi. Bizler de mutlu olduk. Çocukların savaşın acılarını unutmaları için bu tür sosyal etkinliklere devam edeceğiz." dedi.