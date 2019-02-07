Suriye'yi Resmeden Küçük Hamudi!

Evleri, odaları, dolapları, yatakları en önemlisi hayatları yerle bir olmuş Suriye'li baskı altında bir aile...Annenin ise hayat kaygısı tüm dünyadan daha büyük, Savaş ortasında yaşama savaşı veriyorlar.

Medya İletişim Uzmanı ve Proje Yöneticisi Aynur Karabulut'un uzun yıllardır Suriye'ye gidip gelerek biriktirdiği yaşanmış hikayelerden biri Hamudi. Karabulut, Suriye konusuna karkındalık kazandırmak için savaşın göbeğine gidiyor, insanları dinliyor, yardımlarda bulunuyor ve Türkiye'ye geri dönüyor. Bu döngü yıllardır devam ediyor. Aynur Hanım'ı etkileyen Hamudi'nin hikayesi de yine bir Suriye ziyaretinde tanışmalarıyla başlıyor.

6 ENGELLİ KARDEŞİN HAYAT MÜCADELESİ

Aynur Karabulut'un Suriye ziyaretlerinden birinde tanıdığı Hamudi ve ailesi savaşta herşeylerini kaybetmiş. Terkedilmiş bir köyde 6 engelli çocuğuna bakan anne, 'Yaşam Savaşı'nı bir gün kazanacağına inanıyor. Çocuklarından biri de 14 yaşındaki Hamudi. Doğuştan işitme ve konuşma engelli, erken yaşta büyük olaylara tanıklık etmiş bir çocuk.

İŞİTME VE KONUŞMA ENGELİNDEN DOLAYI PATLAMANIN RESMİNİ YAPTI

Kardeşlerine ve annesine daha iyi imkanlarda bakmak için bir grup insanla şehir değiştirirken patlamanın ortasında kalan Hamudi, patlamadan tek başına sağ kurtulur. Yaşadığı travmayı işitme ve konuşma engeli olduğu için anlatamaz, paylaşamaz küçük Hamudi... Boya kalemleriyle yaşadığı herşeyi çizmeye başlar, aralarında kurak alanlarda yemyeşil ağaçlar da vardır, mutlu bir ailenin bir anda bombalar altında kalması da... Hamudi uğradığı patlamayı resmederek, kendini ifade etmeye başladı.

SURİYE HAMUDİ İLE AYDINLANACAK

Hamudi'nin çizdiği resimlerden biri de darmadağın olmuş evlerinin duvarlarını ve evin önünü çiçeklerle dolu, rengarenk çizmesi. Savaş bile bir çocuğun gözündeki yaşam sevincini, hayattan beklentisi söndürmemiş, Savaşın içinde yaşam savaşı vermeye çalışan, geleceğe umutla bakan küçük kalplerden sadece biri Hamudi...

AYNUR KARABULUT HAMUDİ'NİN RESİM DEFTERİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Hamudi'nin hikayesini Dinleyip etkilenen Aynur Karabulut, herkes görsün farkında olsun diye bir proje başlattı ve Hamudi'nin resim defterini Türkiye'ye getirdi. 15 Mart Üsküdar Abbara Kahve'de hem Hamudi'nin resimlerini gösterecek, hikayelerini anlatacak hem de Suriyeli çocukların geleceğine yönelik projelerle savaşın etkileriyle ilgilifarkındalık kazandıracak.

Kaynak: Bültenler