Suriye Tarafından Gelen Mermi Küçük Kızı Yaraladı

Gaziantep'in sınıra sıfır noktasında bulunan Karkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde Suriye tarafından gelen bir mermi küçük bir kız çocuğunu yaraladı. Akşam saatlerinde annesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra marketin önünde dondurma yiyen küçük kızın bir anda kolunu tutarak ağlaması üzerine çocuğun yanına yaklaşan annesi küçük kızının kolunun kanadığını fark etti. Bir anda ne olduğunu anlayamayan çevredekiler daha sonra yerde mermi çekirdeği görmesi üzerine çocuğa mermi isabet ettiğini anlayarak, çocuğu hemen Nizip Devlet Hastanesine götürdüler. Sağlık durumu iyi olan çocuğun yaralanması olayı ile ilgili polis soruşturma başlattı.

(Ömer Yayla/İHA)