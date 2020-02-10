Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı
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Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı

Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenilen 15 araçlık askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınıra doğru hareket etti.

10.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:20
Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı

Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenilen 15 araçlık askeri konvoy 'den geçerek sınıra doğru hareket etti.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, mühimmat taşıyıcılar, tank ve ZPT araçların da bulunduğu yaklaşık 15 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçerek sınır hattına doğru hareket etti.


Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan birliklerde bekletilerek ihtiyaç durumunda sınırı geçecekleri öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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