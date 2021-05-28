Suriye seçimlerini oyların yüzde 95'ini alan Beşşar Esed kazandı

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan rejimin göstermelik adaylarla düzenlediği sözde devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 95'ini alan Beşşar Esed kazandı.

Esed rejiminin 26 Mayıs'ta Suriye'de halkın yarısından fazlasının katılamadığı göstermelik devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

OYLARIN YÜZDE 95'İNİ ALDI

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode Sabbag, basına yaptığı açıklamada, Esed'in sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.

HALKIN YARISI SANDIĞA GİDEMEDİ

Sabbag, halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü. Esed'in 13 milyon 540 bin 860 oy aldığını belirten Sabbag, 470 bin 276 oy toplayan göstermelik adaylardan Mahmut Meri'nin oyların yüzde 3.3'ünü aldığını söyledi. Sabbag, kamuoyunun tanımadığı göstermelik diğer adaylardan Abdullah Sellum Abdullah'ın 213 bin 968 oyla, sonuçların yüzde 1,5'ni aldığını duyurdu.

BABASINDAN SONRA YÖNETİMİ DEVRALMIŞTI

Babası Hafız Esed'in ölümünün ardından 2000 yılında yönetimi devralan Esed'in, en son haziran 2014'te gerçekleştirilen sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 88,7'sini aldığı ilan edilmişti.

"MEŞRU DEĞİL"

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki halk, Esed rejiminin sözde seçimine karşı gösteriler düzenlemişti. Gösterimlik seçime "tiyatro" benzetmesi yapan Suriye muhalefeti, sözde seçiminin "meşru" olmadığını vurgulayarak karşı çıktı.

TÜRKİYE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye, Esed rejiminin tek taraflı olarak kendi kontrolündeki bölgelerde düzenlediği sözde seçime tepki gösteren ülkelerin başında geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde seçim günü yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

4 AVRUPA ÜLKESİ VE ABD: ADİL DEĞİL

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı açılamayla Esed'in göstermelik seçimine karşı çıktı. Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı