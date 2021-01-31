Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı

31.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:17

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ve Bab ilçeleri terör saldırılarıyla sarsıldı.

AZEZ'DEKİ SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 24 kişinin de yaralandığı patlamada çevredeki araç ve binalar hasar gördü. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

BİR TERÖR SALDIRISI DA BAB'DA

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı
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