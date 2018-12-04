Rusya, Suriye Konulu Dörtlü Zirvenin İkincisinin Yapılacağını Duyurdu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisinin yapılması konusunda anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul'daki zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un adı geçmedi.

"ANLAŞTIK" AÇIKLAMASI GELDİ

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Merkel ile gerektiğinde Putin, Erdoğan, Merkel ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un katılımıyla yeni bir forum düzenlenebileceği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı. Öte yandan Uşakov'un yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macrun'un adının geçmemesi dikkat çekti.

İLKİ İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Suriye konulu dörtlü zirve toplantısının ilki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde yapılmıştı.